Будущее уже здесь: в Москве заработало роботакси

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Сколько может стоить такая поездка?

Жители столицы могут испробовать на себе поездку в такси без водителя. «Яндекс» запустил в тестовом режиме в районе Ясенево роботакси. Об этом говорится в пресс-релизе.

На данный момент такое такси можно вызвать только в одном районе столицы. В Ясенево люди смогут добраться до 40 точек с семи утра до часа ночи. Например, школы, метро, парки или супермаркет. Любая поездка будет стоить 100 рублей, а заказать машину можно в приложении «Яндекс Go».

«Тем, кому доступ будет открыт, увидит в приложении специальную кнопку для заказа роботакси. Сейчас роботакси берет только одного пассажира. Заказать машину могут пользователи от 18 лет», — говорится в сообщении.

Роботакси — сервис заказа автомобилей, которыми управляет искусственный интеллект. Большинство компаний, занимающихся испытанием роботакси, работают в Азии и США. Существует неясность с получением разрешений от органов власти, но, если транспортные средства не будут значительным образом изменены конструкционно (убраны руль или педали), ограничений со стороны закона быть не должно.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Китай разработал правила для беспилотных такси.