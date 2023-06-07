Татьяна Буланова объяснила выбор платья на третью свадьбу: критики было немало

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Интернет-пользователи назвали пышный наряд артистки неудачным и старомодным. Как она ответила на критику?

Певица Татьяна Буланова объяснила выбор платья на свою третью свадьбу: на торжественной церемонии она была в пышном белом платье, которое многие сочли слишком старомодным.

«Мне что-то так захотелось увидеть себя принцессой! И решила, что будет такое необычное платье — нежное, белое», — цитирует знаменитость Woman.ru.

Наряд она придумала еще за два месяца до торжества и осталась довольна своим выбором. Поэтому на негативные отзывы и комментарии звезда внимания не обращает.

По мнению ряда стилистов, Булановой больше подошел бы белый костюм или того же цвета смокинг, а выбранное платье оказалось не самым удачным, потому что в нем не были учтены все параметры.

Буланова отмечала свадьбу несколько дней: на следующие сутки после основного торжества исполнительница решила продолжить праздник и собрала самых близких. Тогда она сменила свое белоснежное одеяние на кофту, джинсы и кеды.

Новоиспеченный муж певицы бизнесмен и бывший теннисист Валерий Руднев сделал выбор в пользу синего льняного костюма с футболкой и мокасинами. Пара отправилась с приглашенными гостями в ресторан на набережной реки Мойки в Санкт-Петербурге.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывший муж Булановой похвастался новой молодой девушкой.