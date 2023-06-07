Попала точно в цель: молния спровоцировала крупный пожар на нефтебазе в США
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Молния спровоцировала крупный пожар на нефтебазе в США
Фото, видео: www.globallookpress.com / Josef Beck; 5-tv.ru
Пожарным потребовалось более суток, чтобы его потушить.
Камеры видеонаблюдения запечатлели удар молнии в резервуар на американской нефтебазе. Как утверждают авторы, именно после этого начался масштабный пожар в штате Луизиана.
Заряд попал точно в нефтехранилище, спровоцировав возгорание. Огонь быстро распространился по всему заводу, и пожарным потребовалось более суток, чтобы его потушить.