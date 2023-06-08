Отрава повсюду: смертоносный сидр находят во многих регионах России

Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / P. Steeger; 5-tv.ru

География распространения отравы становится все шире.

Число пострадавших от ядовитого сидра в России превысило уже 80 человек, 28 из них скончались. География распространения отравы становится все шире.

Так, первый случай зарегистрирован в Курганской области — там в больницу попала женщина. В регионе из продажи изъято более 17 тысяч литров спиртосодержащих напитков. Корреспондент «Известий» Игорь Капориков продолжит.