Путин заявил, что ВВП России может вырасти на 1-2% в 2023 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко

При этом мировая экономика продолжит замедляться, считают эксперты.

Валовой внутренний продукт (ВВП) России по итогам 2023 года года может увеличиться, несмотря на замедление мировой экономики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветствии участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума, говорится на сайте Кремля.

Оказалось, что в 2023 году мировая экономика продолжит замедляться, а ВВП России может вырасти на 1-2%.

«Очень важно использовать абсолютно все открывающиеся возможности и сосредоточиться на достижении технологического и финансового суверенитета, выстраивании оптимальной кооперации и логистики, совершенствовании инфраструктуры, снижении неравенства и бедности», — говорится в сообщении.

До этого стало известно, что в апреле 2023 года рост валового внутреннего продукта (ВВП) с исключением сезонного фактора составил 0,2% в месячном соотношении. Таким образом, ВВП РФ в апреле вырос в годовом выражении впервые за 2023 год.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВВП в России вырос впервые за год.