Российских и белорусских спортсменов допустили до соревнований по гребле

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Решение принято на международном уровне. Но есть нюансы — какие?

Российских и белорусских спортсменов допустили до участия в соревнованиях по гребле в 2023 году. Решение приняла Международная федерация гребного спорта, релиз опубликован на ее сайте.

При этом уточняется, что атлеты смогут показать свои способности только в нейтральном статусе.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что апелляционный трибунал Международного паралимпийского комитета (МПК) отменил отстранение Паралимпийского комитета России (ПКР). Между тем в Кремле не раз заявляли, что спортсмены не должны быть лишены права отстаивать честь своей страны из-за политических препятствий.