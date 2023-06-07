Угроза жизни: как получить бесплатную медицинскую помощь в отпуске

Россияне могут во время отпуска по РФ получить медицинскую помощь по ОМС

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Вне зависимости от местонахождения человека ему смогут оказать врачебную помощь.

Многие россияне в летний период отправились в отпуска — в случае заболевания они смогут воспользоваться полисом обязательного медицинского страхования (ОМС) вне зависимости от места регистрации. Об этом изданию aif.ru рассказали эксперты ОМС.

В путешествие с собой необходимо взять полис, чтобы вам могли оказать своевременную помощь. Однако стоит понимать, что она подразделяется на экстренную, неотложную и плановую.

Первая оказывается бесплатно абсолютно всем гражданам, предъявление полиса ОМС не требуется. Любые состояния, которые угрожают жизни человека — повод для оказания экстренной врачебной помощи: это могут быть боли в сердце, кровотечения, потеря сознания и другие опасные симптомы.

Неотложная медицинская помощь предоставляется в тех случаях, когда для жизни нет угрозы, но состояние ухудшилось и возникли внезапные проблемы со здоровьем. Она оказывается в поликлинике, на дому медицинским персоналом поликлиники, а также бригадой СМП. Все россияне могут получить ее, особенно в случае хронического заболевания, острой зубной боли и при простудных заболеваниях.

«Важно знать, что медицинские организации при оказании помощи иногороднему при его обращении практически всегда, помимо полиса ОМС, будут просить паспорт гражданина. Так происходит, потому что при оказании медпомощи иногородним медучреждения получают за нее оплату не от страховой компании, а от территориального фонда обязательного медицинского страхования того региона, где произошел страховой случай. Поэтому важно иметь при себе паспорт, но его отсутствие не может являться основанием для отказа в медицинской помощи», — пояснил один из специалистов.

В случае высокой температуры и явных симптомах ОРВИ вы можете вызвать врача на дом, даже если приехали из другого региона России. Право на это прописано в федеральном законе.

Что касается плановой медицинской помощи, то главная ее особенность в том, что ее могут перенести по времени оказания на более поздний срок при сохранении динамики состояния пациента. Ее можно получить у врача-терапевта в поликлинике или стационаре по предварительной записи.

Поэтому, если вы хотите поехать на отдых в другой регион, то для получения плановой помощи вам нужно прикрепиться к поликлинике по месту временного пребывания. Для этого нужно иметь на руках паспорт и документ, подтверждающий факт проживания или работы.

Отказывают в получении медицинской помощи: что делать?

Если скорая или неотложная медицинская помощь отказывает вам в оказании помощи, необходимо связаться с представителями своей страховой медицинской организации — они занимаются защитой прав пациентов. Можно также позвонить на «горячую линию» территориального фонда ОМС, но на это может уйти больше времени.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, в каких случаях нужно немедленно вызывать скорую помощь.