Сальдо: в военном отношении ситуация после ЧС на Каховской ГЭС сложилась в пользу России

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Эта катастрофа вряд ли даст преимущества ВСУ.

Оперативно-тактическая ситуация после разрушения Каховской ГЭС сложилась в пользу России. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире федерального телеканала.

По его словам, этим разрушением Киев хотел отвлечь внимание от больших потерь Вооруженных сил Украины (ВСУ), однако никаких преимуществ эта катастрофа с тактической точки зрения украинским войскам не даст. Боевики навредили сами себе, подчеркнул Сальдо.

«У наших вооруженных сил открывается простор, по которому видно, кто и как пытается пересечь Днепр. А дно Каховского водохранилища, пройти по нему будет невозможно, если попытаются пройти», — говорит Сальдо.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле.

Настоящим терактом и военным преступлением назвала случившееся председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС окажут финансовую поддержку.