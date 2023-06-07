«Не на меня смотри!»: на свадьбе Кати Гусевой Киркоров пресек ее томные взгляды

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав \ ТАСС; 5-tv.ru

Диджей была готова выйти замуж за короля российского шоу-бизнеса, но их отношения так и не вышли на новый уровень.

На свадьбе звездного диджея Кати Гусевой Филипп Киркоров пресек ее томные взгляды в его сторону. Эксклюзивные кадры с торжественного мероприятия попали в распоряжении 5-tv.ru.

Свадебный танец молодоженов состоялся под песню Филиппа Киркорова «Ты, ты, ты». Однако в столь трогательный момент звездный диджей Катя Гусева почему-то смотрела не на своего новоиспеченного супруга и по совместительству адвоката Михаила Сазанова, а на короля российской эстрады.

«Ты не на меня, а на него (на Михаила Сазанова. — Прим. ред.) смотри», — обратился к своей подруге Филипп Киркоров.

На что Катя Гусева резко отвернула голову от артиста, и молодожены продолжили танцевать.

Сама знаменитость признавалась, что Филипп Киркоров изначально не был рад ее новым отношениям.

«Филипп ругался: «Как же так? Мы же столько времени были вместе, и тут появляется он», — отметила Катя Гусева.

По словам самого Михаила Сазанова, между ним и Киркоровым состоялся даже серьезный мужской разговор.

«Он пальцем грозил и говорил: „Если ты ее обманешь или бросишь, я не знаю, что с тобой сделаю“. <…> А от Филиппа Бедросовича не скроешься. Высокий, он везде меня увидит», — отметил Сазанов.

Но потом гнев Киркорова сменился на милость, и король российского шоу-бизнеса принял нового избранника своей подруги. Сейчас два близких сердцу Кати Гусевой мужчины в хороших отношениях.

На официальную регистрацию брака пара решила пригласить лишь своих самых близких, а уже на торжественную часть пришли такие звездные гости как Филипп Киркоров, Митя Фомин, Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наталья Королева и другие. Дресс-кодом вечера стал серебряный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что в день свадьбы диджей Катя Гусева задумалась о брачном договоре.