В подтопленной Херсонской области начинают проведение противоэпидемических мер

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Власти также ставят перед собой задачу обеспечить население питьевой водой в кратчайшие сроки.

В Херсонской области сообщили о начале проведения комплекса противоэпидемических мер с целью избежания вспышек инфекции. Об этом в своем Telegram-канале рассказал председатель правительства региона Андрей Алексеенко по итогам Оперштаба с участием ликвидирующих последствия подтопления службами.

«В Новой Каховке зеркало воды уменьшилось на 100 метров, уровень упал на 32 сантиметра. В Алешках пик подъема воды ожидаем в ближайшие часы. Затем начнется быстрый спад», — написал он.

По словам Алексеенко, утром начнется вывоз местных жителей из населенных пунктов. Эвакуированные будут доставлены автобусами в пункты временного размещения на территории Складовска и Геническа.

Председатель правительства добавил, что уже к концу сегодняшнего дня будет определена граница зоны подтопления и подсчитано число пострадавших домов. После оценки ущерба начнется выполнение задачи по оперативному восстановлению, подчеркнул Алексеенко.

«Начинаем комплекс других противоэпидемических мер, чтобы избежать вспышек инфекций. Начиная со сбора и утилизации павших животных, уборки и дезинфекции территорий», — добавил он.

Государственный деятель отметил, что первостепенной задачей является снабжение населения питьевой водой. Сейчас она поставляется на пострадавшие территории в бутылках, однако после схода стихии запланировано восстановление систем водоснабжения.

Кроме того, все нуждающиеся в медпомощи, маломобильные граждане и инвалиды будут доставлены в социальные и медицинские учреждения.

Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. Власти в связи с подтоплениями ввели режим ЧС в Новокаховском городском оурге и Херсонской области.

Ранее 5-tv.ru писал, что Матвиенко назвала терактом и военным преступлением удар ВСУ по Каховской ГЭС.