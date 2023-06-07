Сильно набрала: Бузова прокомментировала слухи о беременности

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Сейчас концертные платья едва сходятся на теле знаменитости.

Весной певица и телеведущая Ольга Бузова хвасталась подписчикам своей идеальной фигурой. Однако вначале лета стройные ноги и пресс внезапно испарились. В своих социальных сетях звезда рассказала, с чем же связано резкое изменение параметров ее фигуры.

До официального комментария Ольги, ее фанаты думали, что знаменитость значительно набрала из-за беременности. По Сети ходили слухи о том, что телеведущая наконец станет мамой, поэтому кушает сразу за двоих.

Однако Бузова прекратила обсуждение этой ситуации. Она объяснила, что потолстела совсем не из-за беременности, а потому что сильно устает и отекает. У телеведущей напряженный график работы и множество перелетов. Поклонники огорчились, они надеялись, что мечта Ольги наконец сбылась.

«Была худой всю зиму, а к лету чуть поправилась. Даже не поправилась… это отеки из-за перелетов и сложного графика. Начала ходить на процедуры, которые выводят все лишнее и разгоняют лимфу», — рассказала певица.

Недавно Бузова уже посетила одну из студий для похудения в Москве. Там ей провели процедуры для тонуса кожи и устранения застоев лимфы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бузова опозорилась на концерте в Омске.