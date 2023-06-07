Папе Римскому Франциску сделают серьезную операцию

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Духовный лидер надеялся, что болезнь больше никогда не настигнет его. К сожалению, без помощи врачей сейчас не обойтись.

Папе Римскому Франциску проведут 7 июня операцию в районе брюшной полости. Об этом сообщили в пресс-службе Ватикана, пишет РИА Новости.

После хирургического вмешательства ему предстоит провести в больнице несколько дней с целью восстановления. За несколько дней до этого понтифик католической церкви лег в больницу на предварительное обследование.

Главе Святого престола сделают разрез в области живота и брюшной стенки с протезированием. Врачи уже поставили диагноз духовному лидеру — симптоматический дивертикулярный стеноз толстой кишки.

Это уже не первая операция, которую делают Папе Римскому Франциску. Болезнь преследует его давно — схожее хирургическое вмешательство он перенес в 2021 году. С тех пор понтифик думал, что недуг навсегда покинул его, но этого так и не произошло.

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