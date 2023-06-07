Не говорите «да»: ТОП-5 способов защиты от телефонных мошенников

Фото, видео: www.globallookpress.com / Roland Weihrauch; личный архив Валерия Скляр; 5-tv.ru

В разговоре с вероятными жуликами главное — не терять самообладание.

Во время разговора с телефонными мошенниками ни в коем случае нельзя передавать им персональные данные. Об этом 5-tv.ru заявил бизнес-консультант в области продаж и маркетинга Валерий Скляр.

«Первое правило — это сохранять спокойствие, самообладание и здравый смысл. Получив звонок с незнакомого номера, следует обратить внимание на то, что и как хочет вам сообщить человек. Обычно мошенники пытаются создать у жертвы паническое настроение, торопят, запутывают, угрожают серьезными последствиями», — отметил эксперт.

Скляр подчеркнул, что даже если вам говорят о якобы потере близкого человека или краже всех денег со счета, не спешите выполнять требования звонящего. Вместо этого попробуйте задать ему уточняющие вопросы, на которые мошенник, скорее всего, не ответит и выдаст себя изменившимся поведением. Можно и вовсе сбросить звонок и попытаться «пробить» номер звонящего в интернете или же поискать дополнительную информацию из других источников.

«Правило второе — никогда в разговоре с незнакомым абонентом не отвечайте на его вопросы „да“. Например, вам говорят: „Здравствуйте, вам звонят из банка. Иван Иванов — это вы?“. На такой вопрос можно ответить уклончиво: „Я слушаю“. Не говорите „да“. Это психологический прием — чем больше „да“ вы скажете, тем проще вами будет управлять», — пояснил Скляр.

Третье правило гласит, что правоохранители и сотрудники служб безопасности банков, которыми любят представляться мошенники, никогда не звонят людям напрямую и, тем более, не пугают и не угрожают им. Подозревая о наличии той или иной проблемы, они сообщают о ней человеку другими способами, указал эксперт.

Если вы все же сомневаетесь, сбросьте вызов и перезвоните в колл-центра банка или полицию по официальному номеру и уточните, не звонил ли вам кто-то из их сотрудников.

Правило четвертое — никогда и никому не сообщайте трехзначный код вашей банковской карты. Специалист напомнил, что настоящие сотрудники кредитных организаций не спрашивают такую информацию, как коды из СМС, логины и пароли для входа в интернет-банк.

«Для отправки платежа, например, за товар, который вы продаете по интернет-объявлению, достаточно просто номера карты. А сами для перевода денег всегда используйте только официальные банковские сервисы, проверенные платежные системы и торговые интернет-площадки», — рекомендовал он.

Наконец, пятое правило — это немедленно звонить в банк и блокировать карту в том случае, если вы заподозрили, что все же стали жертвой мошенников. Также нужно связаться с правоохранительными органами и сообщить им о произошедшем, заключил эксперт.

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