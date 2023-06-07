«Во имя будущих поколений»: Путин поздравил участников ПМЭФ
Путин направил приветствие участникам Петербургского экономического форума
Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев
В повестке форума в этом году много значимых тем.
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXVI Петербургского международного экономического форума. Об этом сообщают в Кремле.
В повестке форума в этом году много значимых тем. Например, перспективы российской и глобальной экономики — системные изменения.
«В немалой степени они обусловлены процессом формирования многополярного мироустройства и стремлением большинства стран обеспечить как политическую, так и экономическую независимость», — говорится в сообщении главы государства.
Девиз 2023 года — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений». ПМЭФ состоится в Санкт-Петербурге с 14 по 17 июня на площадке КВЦ «Экспофорум».
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, выступит ли Путин на ПМЭФ в 2023 году.