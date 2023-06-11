Кома и смерть: как спасти человека после отравления «паленым» алкоголем

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От таких напитков могут повреждаться клетки печени, возникать нарушения работы нервной и сердечно-сосудистой систем.

Алкогольные напитки могут содержать в себе токсичные вещества, если они были произведены в кустарных условиях без соблюдения санитарных норм. Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух рассказала, как помочь пострадавшему от «паленого» спиртного.

Тема оказалась в центре внимания после истории с маркой «Мистер Сидр», вызвавшей волну отравлений по всей России. Контрафактный алкоголь может оказать токсичное действие на организм человека и вызвать повреждение внутренних органов, передает издание Газета.ру.

Могут повреждаться клетки печени, возникать нарушения работы нервной и сердечно-сосудистой систем. Нередко, как уточняется, бывают и летальные исходы.

Эксперт отмечает, что наиболее распространенные признаки отравления некачественным алкоголем — это тошнота, рвота, головная боль, учащенное сердцебиение и сердечная недостаточность.

«В тяжелых случаях такое отравление грозит судорогами и параличом. Без немедленной медицинской помощи может наступить кома, отказ сразу нескольких внутренних органов и даже смерть», — подчеркивает врач.

При отравлении специалист советует вызывать скорую помощь, а пока врачи едут на вызов, уложить пострадавшего на бок или на живот, чтобы он не захлебнулся рвотными массами.

Также нужно постараться промыть отравленному желудок. Для этого необходимо дать ему выпить не менее литра воды с добавлением соды, а затем вызвать рвотный рефлекс.

«После рвоты нужно помочь человеку согреться — укутать в одеяло или плед. Можно предложить адсорбент. Промывать желудок можно только тем, кто в сознании. Если человек заторможен и не реагирует на внешние раздражители, нужно сначала дать ему подышать нашатырным спиртом», — говорит Кашух.

Если пострадавший потерял сознание или у него остановилось дыхание, то необходимо сделать ему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца.

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