Голая Пристань оказалась почти полностью затоплена из-за прорыва Каховской ГЭС

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Уровень воды в городе стремительно растет, однако местных жителей приходится буквально уговаривать собрать вещи и документы и покинуть территорию.

Глава администрации Голопристанского района Геннадий Недляков сообщил о подтоплении города практически на 80%. Как он отметил, уровень воды в некоторых районах Херсонской области доходит до крыш домов.

Недляков также добавил, что в среду, 7 июня, местные власти планируют эвакуировать из Голой Пристани до 1,5 жителей, передает агентство ТАСС.

Резкий подъем воды в Голой пристани был зафиксирован ночью. Об этом глава правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, местные жители напрочь отказываются покидать свои дома, хотя прибывающая вода в некоторых районах не оставляет шансов на спасение.

Между тем украинские нацисты не прекращают обстрел территорий с помощью «Градов».

Новая Каховка была затоплена в результате разрушения плотины Каховской ГЭС. Удар по гидроэлектростанции был нанесен ночью 6 июня. В регионе введен режим ЧС.

Ранее 5-tv.ru писал, что около семи человек пропали без вести после прорыва Каховской ГЭС.