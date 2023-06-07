Минпромторг анонсировал поставки отечественных систем ABS для автоконцернов

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Высоко локализованные российские производители столкнулись с дефицитом систем в прошлом году.

С 1 июля российские автопроизводители начнут получать серийные поставки произведенных в Костроме антиблокировочных тормозных систем (ABS). О запуске отечественного производства электронных автокомпонентов и его локализации в стране в беседе с агентством РИА Новости рассказал заместитель главы Минпромторга Василий Шпак.

«По ABS уже запускается локальное производство в Костроме», — прокомментировал он.

Замглавы Минпромторга не уточнил точную дату начала производства ABS, однако отметил, что в РФ уже получилось заменить электронные блоки управления на отечественные. Кроме того, удалось импортозаместить жгутовую продукцию и датчики для автоконцернов. Шпак отметил, что производство автокомпонентов будет наращиваться.

ABS — система, необходимая для предотвращения блокировки автомобиля в условиях торможения. Она помогает сохранять устойчивость и управляемость транспортного средства.

Российские автопроизводители в 2022 году столкнулись с дефицитом таких систем, после чего был принят упрощенный регламент, допускающий отсутствие ABS в авто. В декабре 2023 года системы в обязательном порядке будут возвращены в требования к производимым машинам.

Ранее 5-tv.ru писал, что продажи автомобилей в России выросли в 2,6 раза за год.