В Крыму вынесли приговор мужчине, который планировал подрыв железной дороги

Фото, видео: www.globallookpress.com / Petrov Sergey; ЦОС ФСБ РОССИИ; 5-tv.ru

Злоумышленник хотел нанести значительный ущерб ж/д путям и спровоцировать катастрофу. Как его вычислили?

В Крыму вынесли приговор местному жителю, который готовил теракт на железной дороге в Джанкойском районе. Как сообщили в пресс-службе УФСБ РФ по Республике Крым и городу Севастополю, 36-летний мужчина намеревался спровоцировать большую катастрофу и получил за это десять лет тюремного заключения.

Известно, что симферополец хотел не только подорвать ж/д пути, но и призвать как можно больше людей к убийству русских. Своими действиями он надеялся запугать власть и мирных жителей, чтобы заставить их принять определенные решения.

Злоумышленника задержали в апреле 2022 года и при обыске нашли у него самодельное взрывное устройство, электродетонаторы, схему закладки и экстремистскую литературу. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено сразу по нескольким статьям.

До этого в Крыму удалось найти семь агентов украинской разведки, которые причастны к подрыву железной дороги в Бахчисарайском районе. Граждане Украины, России и Болгарии также готовили покушение не главу крымского региона и помогали ввозить взрывные устройства на территорию России.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что ФСБ задержала троих украинских агентов, которые устраивали теракты на ж/д путях.