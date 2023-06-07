Путин поздравил 61 зенитно-ракетную бригаду с присвоением звания «гвардейской»

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Глава государства отметил профессионализм и героизм бойцов формирования в ходе спецоперации.

Президент РФ Владимир Путин поздравил командование и личный состав 61 зенитной ракетной бригады с присвоением почетного наименования «гвардейская». Текст поздравления опубликован на сайте Кремля.

«Это — высокая честь и признание ваших особых заслуг, массового героизма и отваги, стойкости и мужества, проявленных при защите Отечества и государственных интересов России», — подчеркнул глава государства.

Путин отметил умелые и решительные действия бригады в ходе спецоперации, назвав их образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

Президент пожелал командирам и бойцам бригады крепкого здоровья, успехов и дальнейшего честного служения Родине.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин наградил писателя Захара Прилепина и его погибшего соратника Александра Шубина орденами Мужества.