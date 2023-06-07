ЦИК предложила провести дистанционное электронное голосование в 24 субъектах РФ

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Уже выбрать и единый день выборов. Когда они состоятся?

ЦИК предложила провести дистанционное электронное голосование. Об этом сообщается в новом постановлении.

«Это произойдет в единый день голосования 2023 года в 24 субъектах РФ», — говорится в сообщении.

В единый день голосования, 10 сентября 2023 года, в России пройдут выборные кампании различного уровня, включая довыборы депутатов в Государственную думу, выборы глав 26 субъектов Федерации и выборы депутатов законодательных органов государственной власти в 16 субъектах РФ.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как комитет Госдумы одобрил поправки о проведении выборов при военном положении.