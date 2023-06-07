Один человек пострадал при обстреле Курской области со стороны Украины
Старовойт: Попово-Лежачи и Теткино остались без света после удара ВСУ
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Фото: Тришин Николай / ТАСС
Боевики попытались атаковать электрическую подстанцию. Какая обстановка сейчас в регионе?
Боевики киевского режима ночью сбросили два взрывных устройства на электрическую подстанцию в селе Попово-Лежачи Глушковского района, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Курской области Роман Старовойт.
По его словам, травмы получил рабочий, который пытался восстановить работу подстанции.
«Он находится в центральной районной больнице, врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — уточнил глава региона.
В селе на данный момент нет электричества. Его восстановят после работ по разминированию.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские нацисты ночью атаковали Курск. В результате повреждения получили подъезд многоэтажного жилого дома и несколько частных строений.