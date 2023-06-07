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В Федеральной службе безопасности РФ раскрыли подробности дела.

Жителя Приморья арестовали по делу о шпионаже в пользу военной разведки Украины. Об этом сообщили в Федеральной службе безопасности РФ.

«В результате проведенных оперативно-разыскных мероприятий установлено, что приморец, действуя по заданию украинской военной разведки, собирал и передавал ее представителю сведения об объектах правоохранительных органов и военной инфраструктуры края», — говорилось в официальном заявлении.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о госизмене.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Читы отправили под суд за дискредитацию Вооруженных сил России. ФСБ публиковала эксклюзивные кадры из квартиры преступника.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.