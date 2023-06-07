«Изошел зеленой пеной»: Захарова высмеяла реакцию Киева на День русского языка

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Представитель МИД РФ напомнила о 30 памятниках Пушкину, снесенных на Украине за последнее время.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отозвалась о злобной реакции киевского режима на День русского языка, который накануне, в день рождения поэта Александра Пушкина, отмечали в ООН.

«Вчера в ООН отметили День русского языка. Киевский режим изошел зеленой пеной. При этом на Банковой постеснялись отчитаться перед мировым сообществом о как минимум 30 снесенных за 2022–2023 годы на Украине памятниках Пушкину, в день рождения которого и установлена эта дата», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Ненависть ко всему русскому в Незалежной уже давно довели до совершенного абсурда. Так, на днях нардеп Наталья Пипа написала заявление в полицию на уличного музыканта из Одессы, который в центре Львова исполнял под гитару песни советского рок-музыканта Виктора Цоя. Увидев творящееся «беззаконие», Пипа сначала потребовала прекратить петь на русском языке, а когда парень не подчинился, вызвала правоохранителей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Риге по решению властей демонтировали памятник русскому поэту Александру Пушкину в центральном парке Кронвальда. До этого только за последние полгода монумент трижды оскверняли.