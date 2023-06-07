Ушла из жизни любовница Пикассо Франсуаза Жило

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Она была единственной, кто не побоялась уйти от знаменитого художника и потерять интерес к своей персоне.

Вчера в больнице на Манхэттене умерла художница Франсуаза Жило. Ей был 101 год. Долгое время она боролась с заболеваниями сердца и легких, пишет The New York Times.

К сожалению, искусство художницы затмил ее роман с Пабло Пикассо, но она не побоялась начать сначала и, даже после разрыва, пыталась восстановить свою жизнь: писала книги и продолжала рисовать и выставлять на продажу свои работы. И результат от ее трудов был. Книга Жило, которую она посвятила Пикасо, продавалась по всему миру, а картины покупали музеи за большие суммы.

Все это злило ее бывшего возлюбленного, который разорвал все контракты с художницей и их двумя детьми. Он не мог смириться с тем, что Франсуаза Жило смогла устроить свою жизнь без упоминания о том, что в прошлом она была его любовницей.

«Вы думаете, что люди заинтересуются вами? Это будет только своего рода любопытство, которое они будут испытывать к человеку, чья жизнь так близко коснулась моей», — говорил Пикасо своей экс-возлюбленной после ее ухода.

Любовь Жило к искусству была задолго до встречи с известным художником, но зачастую она оставалась в его тени также, как и все остальные любовницы Пабло.

Познакомились они в далеком 1943 году. Франсуаза и Пабло оказались за соседними столами во время обеда в одном из ресторанов. После знакомства он пригласил ее посетить свою мастерскую. Когда отношения Жило и Пикассо расцвели, между ними была серьезная разница в возрасте. Ей было 22 года, а ему 62. Спустя три года после встречи пара съехалась и именно тогда в жизни художницы начались проблемы. Пикассо встречался с другими женщинами и совсем не скрывал этого от Жило. Несчастная женщина, родившая от художника двоих детей, вскоре решила от него уйти.

«Я сказала ему, что, возможно, это было именно так, но я была одной из женщин, которая хотела бы и собиралась это сделать. Такой же знаменитый и богатый человек, как он? Он не мог в это поверить», — рассказывала художница.

После расставания Пикасо прекратил общение с их общими детьми и несколько раз препятствовал выпуску книг Жило. Все это не сломало Франсуаза и она продолжала заниматься творчеством и строить карьеру. Женщина рассказывала, что ее бывший возлюбленный и его друзья художники помогли ей, вырасти как художнице и стать более уверенной в себе.

«Я поняла, — сказала она, — если они такие великие, то я не такая уж и маленькая», — говорила Жило.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на картине Пикассо обнаружили специально закрашенную деталь.