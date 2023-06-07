Режим ЧС ввели в Херсонской области из-за ситуации с Каховской ГЭС
новость
Фото: Коновалов Алексей / ТАСС
Прежде аналогичные меры были распространены на Новокаховский городской округ.
Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Херсонской области после катастрофы на Каховской ГЭС. Об этом сообщает ТАСС.
Прежде такие меры приняли на территории Новокаховского городского округа.
Удар по гидроэлектростанции был нанесен в ночь на 6 июня. В результате катастрофы оказались затоплены несколько населенных пунктов, жителей которых власти решили эвакуировать на автобусах и спецтехнике.
Немыслимым преступлением назвал подрыв дамбы российский постпред при ООН Василий Небензя.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Новокаховском городском округе отмечается снижение уровня воды после затопления.
Россия Херсонская область Каховская ГЭС Подрыв Каховской ГЭС Война Война в ДНР Война в Донбассе Война на Украине Спецоперация ВСУ