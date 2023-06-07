В Петербурге лихач на LADA Samara насмерть сбил ребенка и скрылся с места ДТП

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Ученик четвертого класса в момент наезда переходил дорогу на зеленый сигнал светофора.

Трагедия с гибелью 11-летнего ребенка произошла в Петербурге. Школьника на пешеходном переходе сбил водитель на автомобиле LADA Samara, который затем скрылся с места аварии.

По информации источника 5-tv.ru, смертельное ДТП произошло у дома № 11 по Выборгскому шоссе. Двигавшийся от улицы Хошимина в сторону проспекта Луначарского автомобиль совершил наезд на четвероклассника, который переходил проезжую часть по «зебре» на зеленый сигнал светофора. Водитель покинул место ДТП.

Пострадавшего мальчика доставили в больницу. Медики диагностировали у ребенка открытую черепно-мозговую травму, перелом бедренной кости, тупую травму живота и острую реанимационную болезнь. Врачам не удалось спасти ему жизнь.

Правоохранители ведут розыск водителя LADA Samara. Ими уже установлен государственный номер и владелец автомобиля.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Кировском районе Петербурга в результате столкновения с автовышкой погиб пассажир такси.