«Надежды оправдаются»: автоэксперт Хайцеэр о падении цен на китайские авто

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Уменьшение затрат на доставку машин может снизить их стоимость на российском рынке.

Китайские автомобили в России могут значительно упасть в цене из-за ряда факторов. Такое мнение выразил вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр.

По словам автоэксперта, сейчас на российском авторынке наблюдается избыток машин из КНР различных брендов и моделей, но россияне пока не торопятся их приобретать.

«В самом Китае автомобили стоят ощутимо меньше. У нас стоимость увеличивают транспортные расходы, достаточно высокая таможенная пошлина, прочие платежи. Если какие-то из этих издержек снизятся, то наши надежды на снижение цен могут оправдаться», — цитирует радио Sputnik специалиста.

Хайцеэр предполагает, что конкуренция между китайскими производителями может принести хорошие результаты и позволит скорректировать цены на рынке.

Однако, чтобы стоимость изменились на 5-10 процентов, необходимо, чтобы прошло как минимум полгода или год.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что автомобилистов в России становится меньше.