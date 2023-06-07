«Роскошное тело»: 58-летняя Безрукова покорила поклонников пляжным образом

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев

Знаменитость призналась, что готовится к «отдыху на побережье».

Ирина Безрукова наглядно демонстрирует, что женщина и в зрелом возрасте может оставаться привлекательной. В соцсети 58-летняя актриса опубликовала фото в ярко-синем купальнике, подчеркнувшем ее стройную фигуру и длинные ноги. Знаменитость отметила, что готовится к пляжному сезону.

«Многие знают, что я люблю женственные и оригинальные наряды. Но мало кто знает, что при всем при этом я предпочитаю функциональные и ноские вещи. Мне в этой модели особенно нравятся длинные рукава, которые защищают плечи от солнечных ожогов и сам материал. Ткань — тонкая и невесомая, но устойчивая к ультрафиолету. К такому купальнику полагается роскошный отдых на побережье, но об этом расскажу попозже», — прокомментировала Безрукова новый образ.

Instagram* / irina_bezrukova_official

Подписчики пришли в восторг от красоты актрисы, назвав ее «восхитительной женщиной в роскошном купальнике».

«Красивые ноги, роскошное тело, как у 20-летней», — написал один из почитателей.

А ведь еще совсем недавно поклонники Безруковой сочувствовали ей и ужасались ее внешнему виду. В марте актриса опубликовала в личном блоге фото из больничной палаты, на котором предстала изможденной и постаревшей, с сединой в волосах, сухими потрескавшимися губами и кожей нездорового желтоватого цвета. Правда, Безрукова поспешила объяснить шокированным фанатам, что снялась в образе своей героини из фильма «Эскортница», для которого ей наложили возрастной грим.

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему Ирина Безрукова навсегда отказалась от алкоголя.

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