Кубанские Робинзоны: два поселка отрезало от внешнего мира из-за размытой дороги
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Два поселка отрезало от внешнего мира из-за размытой дороги
Фото, видео: © РИА Новости /Виталий Тимкив; 5-tv.ru
Сейчас добраться до населенных пунктов невозможно, объездных путей просто нет.
Два поселка на Кубани оказались отрезаны от внешнего мира. Единственную дорогу, которая к ним ведет, размыло из-за сильнейших дождей.
Сейчас добраться до населенных пунктов невозможно, объездных путей просто нет. Для восстановления проезжей части на место отправлена спецтехника МЧС.
Заливает сейчас и Старополье. По улицам хуторов текут бурлящие реки, местным жителям впору покупать лодки. Если так будет лить и дальше, вода затопит и дома, и участки.