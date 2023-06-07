«Желудок горел»: отравившаяся сидром рассказала о сильных болях

Пострадавшая рассказала о сильных болях в желудке после отравления ядовитым сидром

Фото, видео: © РИА Новости / УМВД России по Ульяновской области; 5-tv.ru

Уже 90 человек пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем, 29 из них скончались.

Уже 90 человек пострадали в результате отравления суррогатным алкоголем, 29 из них скончались. За жизни остальных, среди которых есть даже беременная женщина и дети, сейчас борются врачи.

У всех в организме нашли следы метанола — технического спирта, который для человека является смертельным ядом. И именно это вещество содержалось в алкогольной продукции под брендом «Мистер Сидр».

Она выпускалась в Самарской области, откуда разлетелась по другим регионам. Случаи отравления зафиксированы в Ульяновской, Нижегородской, Пензенской областях, Чувашии и Удмуртии.

«Выпила максимум 0,5 (литра. — Прим. ред.) и почувствовала себя плохо буквально через пару часов, остальное количество вылила. Болел желудок очень сильно, горел», — поделилась Анастасия Суслова, пострадавшая.

Непроданные партии ядовитого напитка сейчас ищут и изымают по всей стране. Бизнесмен, которому принадлежит «Мистер Сидр», арестован — ему предъявлены обвинения и грозит до десяти лет тюрьмы.

Тем временем, общественные организации просят устроить внеплановые проверки производителей пива и слабоалкогольных напитков. И даже ввести госмонополию на производство спирта. Это поможет снизить долю некачественной продукции на рынке. Сейчас, по оценке экспертов, более 70 процентов компаний из этой сферы ведут бизнес с нарушениями.