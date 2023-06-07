Каждому свое: кому не подойдет трендовая пластическая операция «лисьи глазки»

Пластический хирург Гауэр назвала тех, кому не подойдут «лисьи глазки»

Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha

В погоне за красотой и желанием выглядеть как какой-нибудь кумир, многие соглашаются лечь под нож хирурга. Но результатом остаются довольны не далеко все.

Новое веяние моды «лисьи глазки», на которое «подбивают» многих женщин некоторые знаменитости, подходит далеко не всем. В беседе с изданием «Страсти» пластический хирург Любовь Гауэр рассказала, кому сделанные «лисьи глазки» могут заметно подпортить внешность.

Так, в первую очередь, стоит понять, подходящее одному человеку может не подойти другому. А исправить результат пластической операции гораздо сложнее, так как ткани уже были изменены. Но все же, если у женщины рьяное желание сделать свой взгляд хитрее, на помощь придут разные виды блефаропластики.

«Показанием к пластике верхних век будет являться избыток кожи и грыжевых пакетов. После операции пропадает угрюмое и хмурое выражение, взгляд будто становится распахнутым», — отметила Гауэр.

Существует классическая или трансконъюнктивальная блефаропластика. Он подойдет тем, у кого под глазами присутствуют мешки, которые делают взгляд усталым, изможденным. Если же присутствует грыжа или избыток кожи на нижнем веке, по желанию пациента операцию проводят и на этой области.

Кроме того, существует и жиросохраняющая блефаропластика. Она будет актуальна тем, у кого имеется переизбыток грыж одной области периорбитальной зоны имеется их нехватка в другой.

«Если же вся периорбитальная область требует коррекции, то хирург проводит круговую блефаропластику. Также вместе с пластикой век можно выполнить липофилинг, чтобы выровнять западения и углубленную носослезную борозду», — подытожила хирург.

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