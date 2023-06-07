Белковая диета: певица Тейлор Свифт случайно съела жука во время концерта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Casey Flanigan; 5-tv.ru

Забавный инцидент произошёл на выступлении в Чикаго.

Сверхпопулярная на Западе певица Тейлор Свифт теперь имеет много общего с Оззи Озборном. Речь не про роскошную шевелюру, а про вкусовые предпочтения на сцене.

Король тяжелого рока любил отгрызать головы воронам и летучим мышам на своих выступлениях, а обладательница 12 статуэток Грэмми случайно проглотила жука в Чикаго.