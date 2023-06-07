В России предложили лицензировать деятельность риелторов

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Фото, видео: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox; 5-tv.ru

В стране хотят создать специальный реестр, куда войдут все агенты по недвижимости.

 

В России предлагают лицензировать деятельность риэлторов. Такой законопроект готовятся внести на рассмотрение Госдумы.

Среди основных идей - создать специальный реестр агентов по недвижимости, четко определить круг их обязанностей и прописать ответственность за ложную информацию, предоставленную клиентам.

Авторы отмечают, что сейчас работа посредников больше похожа на обещания, которые можно не выполнять. По договорам их услуги обычно проходят просто как информационные.

 

 

 

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