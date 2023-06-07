Опасная доза: в России будут наказывать за вождение под воздействием лекарств

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Правительство утвердит список препаратов, ухудшающих внимание и реакцию.

В России будут наказывать за вождение под воздействием лекарств. Список препаратов утвердит правительство.

В этот перечень могут попасть анестетики, снотворные, противо-эпилептические и седативные средства, а также другие вещества, которые ухудшают внимание и реакцию, но, при этом, не являются наркотиками.

Изменения в Административный кодекс вносятся по инициативе Конституционного суда России, который и обнаружил пробел в законодательстве. Парламентариев обязали незамедлительно его устранить.