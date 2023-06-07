Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; СБ ООН; 5-tv.ru

Постпред РФ при ООН отметил, что украинские боевики давно сообщали о планах подорвать гидроэлектростанцию.

Подрыв Каховской гидроэлектростанции — немыслимое преступление киевского режима. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Киевский режим пошел на немыслимое преступление — подрыв дамбы Каховской гидроэлектростанции, в результате чего начался неконтролируемый сброс воды ниже по течению реки Днепр», — отметил Небензя на заседании Совета Безопасности ООН.

В результате произошедшего населенные пункты оказались затоплены, тысячи людей вынуждены эвакуироваться, сельскому хозяйству нанесен колоссальный ущерб. Как добавил Небензя, ООН не должна повторить тез ошибок, какие были в случае с провокацией киевского режима в Буче и подрывом «Северных потоков».

Дипломат также указал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно заявляли о желании подорвать Каховскую ГЭС. А российские власти в свою очередь давно предупреждали об угрозе разрушения, призывали сделать все возможное для предотвращения.

«В октябре 2022 года мы распространили в качестве официального документа СБ ООН ноту постпредства о планах киевского режима по уничтожению Каховской ГЭС. Сожалеем, что наши призывы к генсекретарю сделать все возможное для предотвращения этого ужасающего преступления не были должным образом приняты во внимание», — констатировал он.

Постпред отметил, что уже началась кампания по дезинформации вокруг произошедшей ситуации. По словам Небензи, ото всех заявлений Запада веет шизофренией.

«Слышим заявления, несущиеся с Запада и, разумеется, из Киева, и наверняка услышим сегодня в этом зале. Они о том, что плотину Каховской ГЭС подорвала РФ. От таких „выводов“ веет шизофренией, может быть, даже не латентной», — заключил дипломат.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что министр обороны РФ Сергей Шойгу назвал террористическим преступлением атаку на Каховскую ГЭС.