Под Тулой девятилетнего мальчика убили упавшие на него футбольные ворота

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Прокуратура Тульской области уже начала проверку по факту трагедии.

В Ефремове Тульской области погиб девятилетний мальчик после падения на него футбольных ворот на спортивной площадке. Трагедия произошла в минувший вторник.

Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, инцидент случился днем. На мальчика внезапно упали футбольные ворота. Прибывшие на место ЧП медики доставили несовершеннолетнего в больницу. Однако там помочь пациенту не смогли, он скончался от полученных травм. Прокуратура уже начала проверку.

«Будут установлены все обстоятельства и причины произошедшего, дана оценка полноте действий ответственных должностных лиц по соблюдению требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки», — сказано в сообщении.

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