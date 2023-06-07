От четырех до шести сантиметров: врач-уролог рассказал, как увеличить пенис

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Большинство разрекламированных методов вовсе не приносят никакого результата, лишь опустошают кошелек. Эксперт же поведал о действенных и безопасных методах.

Увеличить размер мужской полового органа можно тремя проверенными специалистами способами. О них в беседе с изданием «Страсти» рассказал врач-уролог Александр Белопольский.

Так, чаще других мужчины все же отдают предпочтение фаллопротезированию. Помимо увеличения полового органа метод помогает устранить эректильную дисфункцию. Его суть заключается в имплантации в орган специальных синтетических стержней — фаллопротезов.

Кроме того, существует действенных метод под названием лигаментотомия. Он проводится при помощи освобождения внутренней части ствола пениса, скрытой в подкожной жировой клетчатке, когда он находится в состоянии покоя.

«Процедура позволяет увеличить половой член до шести сантиметров», — добавил медик.

И третьим эффективным методом для увеличения мужского полового органа считаются уколы гиалуроновой кислоты. С помощью него можно увеличить пенис на четыре сантиметра. Но врач предупредил — эффект будет временный, его постоянно необходимо поддерживать.

«Перед тем как выбрать метод увеличения размера полового члена, необходимо обратиться за консультацией к врачу урологу-андрологу. Специалист поможет выбрать подходящий вид оперативного вмешательства», — заключил Белопольский.

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