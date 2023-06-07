Киркорову на заметку: Мамаева показала жуткие кадры обвисших ягодичных имплантов

Алана Мамаева показала кадры ягодиц до и после замены имплантов

Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович; dr.timur_khidarov

Бывшая жена футболиста Павла Мамаева обратилась к известным хирургам за «новой» попой.

Экс-супруга футболиста Павла Мамаева Алана показала в соцсети жуткие кадры своей некогда подтянутой попы. На днях бывшая модель посетовала, что ягодичные импланты у нее начали «разъезжаться», превратив пятую точку в бесформенный мешок. Потребовалось срочное хирургическое вмешательство.

Как объяснила Мамаева подписчикам, после резкого похудения у нее произошел птоз ягодиц или провисание тканей, из-за чего вшитые в попу импланты встали неправильно.

Чтобы вернуть ягодицам прежние формы и упругость, Мамаева обратилась к известным пластическим хирургам Тимуру Хайдарову и Самиру Седышеву. Те диагностировали у нее «смещение импланта, перерастянутый карман и много-много лишней кожи».

123. Instagram* / dr.timur_khidarov

Общими усилиями специалисты подкорректировали ягодицы Мамаевой, проведя их подтяжку и заменив импланты. Результатами работы хирургов красотка тут же похвасталась в соцсети, выложив фото «новой» попы.

«Идеальные» ягодицы недавно демонстрировал и Филипп Киркоров. Певец не раскрывает, как практически в одночасье стал обладателем «выдающихся» форм, однако признает, что обращался к пластическим хирургам за целым комплексом услуг. Возможно, что и упругие ягодицы знаменитости — это тоже плод их труда. В таком случае Киркорову следует держать в уме пример Аланы Мамаевой.

Ранее эндокринолог Алексей Калинчев в комментарии 5-tv.ru назвал опасной для жизни степень похудения как у Аланы Мамаевой.

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