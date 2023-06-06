«Пробежка слонопотама»: Бузову высмеяли за «спринт» на неделе Легкой атлетики
Располневшую Бузову высмеяли за пробежку на неделе легкой атлетики
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru
Поклонники экс-звезды «Дома-2» посоветовали ей «немножко похудеть».
Ольга Бузова рассмешила пользователей сети своей пробежкой на открытии недели легкой атлетики в Москве. Экс-звезда «Дома-2» устроила шутливый забег наперегонки с телеведущим Дмитрием Губерниевым, фрагмент которого показала в своем Telegram-канале.
Большинство поклонников Бузовой пришли в восторг от ее пробежки. Однако многие обратили внимание на то, что их любимица в последнее время заметно располнела, а ее бег напоминает не порхание бабочки, а топот слона. Своими наблюдениями фанаты активно делятся в комментариях к видео.
Бузову высмеяли за «спринт» на неделе Легкой атлетики.
«Очень красивая и аппетитная попка, но похудеть немножко надо, ножки не в идеальной форме»;
«Пробежка слонопотама»;
«Я давно за ней наблюдаю, и она очень набрала в весе. Ляжки очень большие стали, в руках тоже набрала. Вроде спортом занимается, а все равно толстеет»;
«Так потолстела», — пишут комментаторы.
Не исключено, что звезда соцсетей просто не успела привести себя в форму после отдыха в Италии в начале мая. Находясь там, Бузова признавалась, что не может держать себя в руках при виде блюд итальянской кухни и попросила поклонников не писать ей о том, что она «жирная».
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ольга Бузова опозорилась на концерте в Омске.