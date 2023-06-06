По-настоящему волшебно: какие сюрпризы готовят авторы новой сказки «По щучьему велению»

Фото, видео: Пресс-служба НМГ Кинопрокат; 5-tv.ru

Звезды отечественного кинематографа представят зрителям такую картину, которой позавидуют даже лучшие зарубежные режиссеры и сценаристы!

Российский кинематограф оживил одну из самых популярных сказок, которую знают все без исключения. Называется она «По щучьему велению». Сегодня вышел трейлер нового фильма, и он ясно дает понять — известная сказка превратилась в настоящий блокбастер, которому позавидуют даже признанные мастера жанра.

Как авторы фильма сумели разговорить щуку и заставили кота играть на музыкальных инструментах? Кинокритик «Известий» Николай Никулин уже все знает.