Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра Сегодня, 19:01 Виктория Андреева 52 52 Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве смертельного сидра

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Фото, видео: 5-tv.ru

В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.