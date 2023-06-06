Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра

Виктория Андреева 52 0

Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве смертельного сидра

Эксклюзив

Фото, видео: 5-tv.ru

Тема:
Массовые отравления в России

В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.

Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из зала суда.

В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.

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