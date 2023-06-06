Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве смертельного сидра
Эксклюзив
Фото, видео: 5-tv.ru
В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.
Суд Ульяновска арестовал подозреваемого в производстве «смертельного» сидра. 5-tv.ru публикует эксклюзивные кадры из зала суда.
В результате употребления контрафактного алкоголя погибли несколько десятков человек. Среди пострадавших числятся даже несовершеннолетние.