«Забирают последнее!»: в день свадьбы подруга Киркорова задумалась о брачном договоре

Фото, видео: Прокофьев Вячеслав \ ТАСС; 5-tv.ru

Знаменитость опасается, что новоиспеченный супруг оставит ее без квартиры.

Диджей Катя Гусева готова оформить брачный договор. Об этом подруга Филиппа Киркорова эксклюзивно рассказала корреспонденту 5-tv.ru в Грибоедовском ЗАГСе, где сегодня она вышла замуж за адвоката Михаила Сазанова.

«Я считаю, что брачный договор нужен, потому то, что мы видим сейчас в новостях, в информационных сводках, как эти мужчины забирают у бедных женщин все последнее! Это не очень хорошо!» — поделилась звездный диджей.

Однако подруга Филиппа Киркорова пока не уверена в целесообразности брачного договора в ее случае, учитывая, что она со своим новоиспеченным супругом находится на одном материальном уровне жизни. Более того, ее муж сам является адвокатом!

«Это вообще опасность двойная! <…> Он такой сделает договор, что я останусь без своей квартирки!» — смеется Гусева.

На официальную регистрацию брака пара решила пригласить лишь своих самых близких, а уже на торжественную часть пришли такие звездные гости как Филипп Киркоров, Митя Фомин, Андрей Малахов, Ирина Дубцова, Наталья Королева и другие. Дресс-кодом вечера стал серебряный цвет.

Ранее 5-tv.ru писал, что подруга Филиппа Киркорова готовится к свадьбе с размахом.