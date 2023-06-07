«Нет такого права»: политолог рассказал о применении западного оружия на территории России

Фото, видео: www.globallookpress.com / Airman 1st Class Christian Silve; личный архив Антона Бредихина; 5-tv.ru

Глава минобороны ФРГ Писториус заявил о правомерности использования Киевом поставленного Западом вооружения в атаках на границы РФ.

Международного права, которое позволяло бы киевскому режиму использовать западное оружие на территории России, не существует. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Антон Бредихин, комментируя слова министра обороны Германии Бориса Писториуса.

Тот в интервью DW сказал, что Украина якобы в соответствии с международным правом может применять западное оружие на территории Российской Федерации.

«Это весьма сомнительный аргумент, потому что в ситуации, когда одна страна передает другой оружие, она должна прописывать в договоре купли-продажи или акте передачи-приемки соответствующий пункт о том, что данное оружие не может использоваться на территории РФ. При этом должны еще и оговариваться границы РФ на определенную дату… Поэтому такого права, о котором они говорят, нет», — подчеркнул эксперт.

Бредихин также усомнился в том, что пункты о неприменении западного оружия на территории России прописаны в договорах на его поставки Украине. Иначе, отметил он, это было бы уже неоднократно опубликовано.

«Поэтому мы приходим к ситуации, когда, передав свое вооружение, страны Запада лишаются контроля над ним и, соответственно, не могут диктовать Украине, где, когда и как его использовать», — резюмировал политолог.

Писториус, говоря в интервью о праве Украины на применение западного оружия, отметил, что Германия и США не хотят, чтобы их вооружение использовалось для «пересечения российской границы». И Украина в этом отношении — «надежный партнер, так как нет никаких свидетельств об обратном», заявил Писториус.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Брюссель намерен потребовать от Киева объяснений из-за применения украинскими диверсантами бельгийского оружия на территории России.