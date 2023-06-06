Сами себе хозяева: как производился смертоносный сидр, убивший массу людей Сегодня, 21:31 43 43 Смертоносный сидр производили при использовании отравляющих веществ

Фото, видео: 5-tv.ru; www.globallookpress.com / Evgeniy Kanaev; 5-tv.ru

Технический спирт крайне токсичен, но по вкусу и запаху его не отличить от пищевого. Кто и как пытался нажиться на россиянах?