Работают по методичке: как Запад отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
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Запад резко отреагировал на подрыв Каховской ГЭС
Фото, видео: Алексей Коновалов / ТАСС; 5-tv.ru
Даже обстоятельные объяснения вряд ли повлияют на тексты западных статей — там, похоже, все понимают, но сказать это вслух не могут.
Кадры обрушения Каховской ГЭС сегодня на всех обложках крупнейших западных СМИ. По давно отработанной методике, первые обвинения посыпались в сторону Москвы.
Но риторику быстро сменили: слишком уж очевидна абсурдность таких заявлений. При этом признать террористические методы Киева на Западе тоже не спешат. Корреспондент «Известий» Георгий Гривенный узнал, что говорят сейчас в мире о произошедшем.
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