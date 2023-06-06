Гутерриш призвал прекратить атаки по объектам гражданской инфраструктуры после ЧП на Каховской ГЭС
Виктория Андреева 246 0
Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe/UN Photo
Генсек ООН отметил, что Организация в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушений регионы.
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал прекратить атаки по объектам гражданской инфраструктуры после ЧП на Каховской ГЭС.
В результате подрыва предприятия пострадало огромное число близко расположенных регионов. Гутерриш подчеркнул, что Организация немедленно направляет в разрушенные районы гуманитарную помощь.