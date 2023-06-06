Гутерриш призвал прекратить атаки по объектам гражданской инфраструктуры после ЧП на Каховской ГЭС Сегодня, 18:01 Виктория Андреева 246 246

Фото: www.globallookpress.com / Loey Felipe/UN Photo

Генсек ООН отметил, что Организация в срочном порядке направляет гуманитарную помощь в пострадавшие от разрушений регионы.