Пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС окажут финансовую поддержку

Фото: Алексей Коновалов / ТАСС

В настоящий момент причин для паники нет.

Подготовлен указ об оказании финансовой поддержки всем пострадавшим в результате разрушений на Каховской ГЭС. Об этом сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

Удар по Каховской ГЭС был нанесен в ночь на 6 июня. В результате три поселка Новокаховского округа полностью затоплены. Власти приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации. Они заверили, что будут держать ситуацию на непрерывном контроле. Между тем население Новокаховского, Голопристанского и Алешкинского округов готовят к эвакуации.

В Кремле позднее заявили, что речь идет о преднамеренной диверсии с украинской стороны, которая должна понести за это ответственность.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Россия созовет заседание Совбеза ООН по Каховской ГЭС.