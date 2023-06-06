Российская авиация сбила два украинских Су-25 и один Су-27 в зоне спецоперации

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В Минобороны отчитались об успехах армии за сутки.

За прошедшие сутки армией России были сбиты несколько военных самолетов Украины. Об этом сообщает официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

«Были сбиты два самолета Су-25 воздушных сил Украины в районах населенных пунктов Бабино Херсонской области и Никольское Донецкой народной республики», — говорит Конашенков.

Также он добавил, что был сбит истребитель Су-27 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Андреевка Донецкой народной республики и два украинских вертолета Ми-8 в Новодаровке Запорожской области и Водянское Донецкой народной республики.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как ВСУ предприняли попытку наступления на южно-донецком направлении.