Герои СВО смогут бесплатно получить земельные участки в России
Путин рекомендовал регионам бесплатно выдавать героям СВО земельные участки
Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov
Однако есть небольшие исключения. Какие?
Президент России Владимир Путин рекомендовал властям регионов бесплатно выдавать героям специальной военной операции (СВО) земельные участки. Об этом говорится в новом распоряжении.
«Исключения составляют Москва, Петербург и Севастополь», — говорится в сообщении.
В остальных местах все герои СВО смогут получить любой земельный участок.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин наградил участника СВО, спасшего команду.