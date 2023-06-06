«Президент сказал»: Путин наградил участника СВО, спасшего команду
Путин присвоил участнику СВО, спасшему раненых товарищей, звание Героя России
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Глава государства интересовался тем, что произошло с военным, а также спрашивал о его самочувствии.
Командир роты, участвующей в специальной военной операции (СВО), по имени Юрий Жуланов, спасший своих сослуживцев, был удостоен награды Героя России и повышен в воинском звании. Об этом мужчина узнал лично от президента России Владимира Путина и рассказал об этом в эфире федерального телеканала.
В ходе телефонного разговора Путин, по словам военного, интересовался тем, что произошло, спрашивал о самочувствии и уровне медицинского обеспечения.
«Президент сказал, что представит меня к высшей награде и о присвоении воинского звания», — рассказал Жуланов.
Известно, что военнослужащий сумел вырваться из окружения и помочь выбраться всей своей группе в размере 20 человек.
Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. В ходе очередного обострения на линиях соприкосновения ВСУ возобновили обстрелы жилых районов Донецкой и Луганской народных республик, отделившихся в 2014 году. На помощь населению Донбасса пришла Москва. Российский лидер Владимир Путин назвал целями операции денацификацию и демилитаризацию киевского режима, а также создание условий, гарантирующих безопасность России.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как Путин поговорил по телефону с участником СВО, который вывел сослуживцев из-под обстрела.